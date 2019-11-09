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Сборная Беларуси U-18 терпит второе поражение в Дании

Юниорская сборная Беларуси по хоккею терпит второе поражение на международном турнире в Дании. Пропустив две шайбы за 27 секунд во втором периоде, белорусы уступили 1:2 сверстникам из Словакии. Завтра в заключительном поединке наша сборная сыграет с датчанами.

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