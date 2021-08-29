Сборная Беларуси (U-18) выиграла бронзу Кубка мира по баскетболу 3х3

Юниорская сборная Беларуси, в которую входят игроки не старше 18 лет, впервые в истории выиграла бронзу Кубка мира по баскетболу 3х3. В матче за третье место ребята Алексея Лашкевича разгромили команду Египта со счетом 21:9.