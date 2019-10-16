Сборная Беларуси U-19 по футболу добыла первую победу в рамках отбора на чемпионат Европы. 2:0 наши юниоры переиграли сверстников из Андорры в гостях. Пашевич и Ложкин отличились. После трех игр у белорусов четыре очка и третье промежуточное место. В следующий раунд турнира выйдут по две сильнейшие команды каждой из групп и лучшая из дружин, занявших третьи места.



