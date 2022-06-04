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Сборная Беларуси уступила Словакии на старте Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу с поражения от Словакии начинает выступление в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда снова выступает в пуле С, в третьем квартете. Эту домашнюю встречу "Белыя крылы" проводили на нейтральном поле в Сербии, соперник владел инициативой. Томаш Суслов во второй половине это преимущество закрепил на табло, 1:0. Поражение минимальное.

Уже в понедельник белорусы сыграют с командой Азербайджана, 10-го числа - против Казахстана. Завершим этот сбор четвертой встречей, где снова в соперниках будут азербайджанцы.


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