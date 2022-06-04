Сборная Беларуси уступила Словакии на старте Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу с поражения от Словакии начинает выступление в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда снова выступает в пуле С, в третьем квартете. Эту домашнюю встречу "Белыя крылы" проводили на нейтральном поле в Сербии, соперник владел инициативой. Томаш Суслов во второй половине это преимущество закрепил на табло, 1:0. Поражение минимальное.