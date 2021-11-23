Сборная Беларуси вернулась с чемпионата мира по прыжкам на батуте

Три медали, в том числе два золота и одна бронза - белорусские батутисты не покидают пьедестал почета. Вот и нынешний чемпионат мира в очередной раз доказал: белорусская школа прыжков на батуте - одна из лучших в мире. В аэропорту сборную Беларуси встречала съемочная группа "Беларусь 1". Рассказывает Елена Горельчик.

Рейс из Баку с нашими чемпионами приземлился раньше запланированного - в 6:30. Ребята вышли из терминала под звуки военного оркестра и, казалось, были слегка обескуражены и удивлены этим моментом.

Сборная Беларуси - один из главных фаворитов в прыжках на батуте

Хотя кому как не им, белорусским батутистам, привыкать к торжественным встречам. Практически каждый старт - медальный для нашей сборной. Две олимпиады подряд - сначала Владислав Гончаров, после Иван Литвинович, Олег Рябцев еще до Баку - абсолютный трехкратный чемпион Европы. То, что белорусы - одни из главных фаворитов прошедшего планетарного форума, не подвергалось никаким сомнениям.

Белорусы завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте 3 медали

Буквально накануне чемпионата мира стало известно, что планетарный форум из-за проблем со здоровьем пропустит Владислав Гончаров. Его дуэт с Олегом Рябцевым уже несколько лет считается одним из лучших в мире в синхронных прыжках.

Не случайно белорусы - действующие чемпионы мира. Так в Баку на соседнем батуте волей обстоятельств оказался 17-летний Андрей Буйлов - дебютант старта такого уровня.

Формула успеха белорусских батутистов

Вот такой он - золотой рецепт победы - идеальное сочетание молодости, опыта и таланта. Еще одно доказательство высокой внутрикомандной конкуренции. Подтверждение победных традиции нашей школы. Как и то, что белорусам удалось защитить титул чемпионов мира и в командном турнире. Кроме Андрея Буйлова и Олега Рябцева, на бакинский пьедестал поднялись Иван Литвинович и Алексей Дудоров, который уже через два дня отправится служить в армию.

Белорусы завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте 3 медали

Этот чемпион проиграл сражение за попадание на олимпийские игры, но взял свое на чемпионате мира. Олег Рябцев - один из лидеров и старожилов сборной признается, ехал в Баку за максимумом, но в личном турнире остановился на бронзе, которая дорогого стоит. Ведь подстегивает спортсмена на более высокий результат в будущем.

Вызов для белорусской сборной по прыжкам на батуте