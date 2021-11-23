Сборная Беларуси вернулась с ЧМ по прыжкам на батуте с тремя медалями

Рассчитывал на максимум, но пока есть к чему стремиться. Таким мнением по прилете с чемпионата мира из Баку поделился один из лидеров белорусской команды батутистов Олег Рябцев. Сборную, несмотря на раннее утро, с оркестром встречали в Национальном аэропорту Минск.

Олег Рябцев на планетарном форуме сумел взять бронзу в индивидуальных прыжках, а также два золота в командном турнире вместе с Иваном Литвиновичем, Алексеем Дудоровым и Андреем Буйловым.

К слову, с Андреем Буйловым наши спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках. В этом виде программы накануне старта пришлось сделать замену, так как из-за проблем со здоровьем не смог поехать на чемпионат мира Владислав Гончаров. И золото в такой ситуации - еще одно подтверждение того, что в белорусской сборной высокая внутрикомандная конкуренция.