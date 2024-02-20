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Сборная Беларуси выиграла все три матча группового этапа ЧМ-2024 по пляжному футболу
Три из трех: сборная Беларуси по пляжному футболу завершает групповой этап на чемпионате мира уверенной победой над Колумбией. На протяжении всей встречи именно наша команда владела инициативой и уже до первого перерыва обеспечила себе комфортный задел. Анатолий Рябко счет открыл, а увеличил отрыв Игорь Бриштель. В итоге он доведет дело до хет-трика и будет назван лучшим игроком матча. 4:1 - результат поединка. Напомним, в плей-офф планетарного форума впервые в своей истории белорусы пробились досрочно еще до встречи с Колумбией.
Беларусь финишировала в лидерах группы С и в четвертьфинале вышла на вторую команду из квартета D - это сборная Португалии. Напомним, эти команды в конце сентября спорили за бронзу Евролиги, тогда в напряженном поединке сильнее были парни Николаса Альварадо - 6:5. За место в полуфинале Беларусь и Португалия поспорят в четверг, начало в 16:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5", как и все игры 1/4.
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