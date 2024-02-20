Сборная Беларуси выиграла все три матча группового этапа ЧМ-2024 по пляжному футболу

Три из трех: сборная Беларуси по пляжному футболу завершает групповой этап на чемпионате мира уверенной победой над Колумбией. На протяжении всей встречи именно наша команда владела инициативой и уже до первого перерыва обеспечила себе комфортный задел. Анатолий Рябко счет открыл, а увеличил отрыв Игорь Бриштель. В итоге он доведет дело до хет-трика и будет назван лучшим игроком матча. 4:1 - результат поединка. Напомним, в плей-офф планетарного форума впервые в своей истории белорусы пробились досрочно еще до встречи с Колумбией.