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Сборная Беларуси вышла на первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в Батуми
Очередная победа белорусских атлетов. Дарья Наумова завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми, в весовой категории до 76 килограммов. Серебряный призер Олимпиады-2016 удачно выполнила все шесть попыток и по сумме двух упражнений стала лучшей. Ее результат 242 килограмма.
С победой Дарью Наумову поздравил Президент Александр Лукашенко. "Дорогая Дарья! Поздравляю тебя с прекрасным выступлением на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. К твоим серебряным наградам Олимпиады 2016 года и планетарного первенства 2018 года теперь добавилась золотая медаль чемпионата Европы. Этим высоким результатом ты обязана прежде всего своему сильному характеру и целеустремленности. Спасибо за подаренные мгновения гордости за родную страну и отечественную школу тяжелой атлетики", - говорится в поздравлении.
После победы Дарьи Наумовой сборная Беларуси вышла на первое место в медальном зачете. У нашей команды пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы.
Сегодня чемпионат Европы продолжится. Прямая трансляция из Грузии в 17 часов на "Беларусь 5".
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