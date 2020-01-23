Сборная Беларуси заняла 10 место на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью с командой Австрии в заключительной встрече чемпионата Европы. Белорусы вели в счете практически весь матч. Однако в концовке растеряли свое преимущество. Австрийцам удалось сравнять счет 36:36,а мяч Гайдученко, который влетел в ворота хозяев уже на последней секунде встречи, не был засчитан. В итоге белорусы заняли на чемпионате Европы 10место и утратили шансы побороться за путевку на Олимпийские игры в Токио.



