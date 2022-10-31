Сборная Беларуси завоевала 12 наград на Открытом кубке страны по таэквондо

12 наград, среди которых одно золото - таков итог выступления в Открытом кубке Беларуси по таэквондо для нашей команды. Участие принимали и сильнейшие российские спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин.



У белорусов лучшим в весовой категории до 58 кг стал Георгий Гурциев. Серебряным - Иван Павловский (до 80 кг), на третью ступень пьедестала у мужчин в разных весовых категориях поднимались Максим Бондаревич, Али Радван, Евгений Корп, Арман-Маршалл Силла и Алексей Торчилло. Среди женщин бронзовые награды выиграли Юлия Витко, София Любич, Анна Ванюк, Виталия Лазута и Наталья Ивлева.



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