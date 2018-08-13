Сборная Беларуси завоевала 7 наград чемпионата Европы по легкой атлетике

В заключительный день соревнований в активе наших спортсменов 2 золотые награды! В женском марафоне не было равных Ольге Мазуренок. Белоруска проявила невероятный характер: у Ольги во время забега началось кровотечение, но она не сошла с дистанции, продолжила борьбу и была вознаграждена за свою волю к победе. Более того, благодаря этому триумфу и отличному выступлению партнерш Ольги по команде - Марины Доманцевич, Анастасии Ивановой и Нины Савиной, сборная Беларуси в марафоне завоевала первое командное место! С такой заметной победой в европейской легкой атлетике спортсменок и лично Ольгу Мазуренок поздравил Глава государства Александр Лукашенко.