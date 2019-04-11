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Сборная Беларуси завоевала третью медаль на чемпионате Европы по борьбе в Румынии
Только что из Румынии пришла радостная новость. Сборная Беларуси завоевала третью медаль на чемпионате Европы по борьбе! У женщин в схватке за бронзу наша Ксения Станкевич в весовой категории до 50-ти килограммов встречалась с хозяйкой Стефанией Прицепуту. Белоруска уверенно разобралась с румынкой со счетом 10:2. Ранее две награды нашей сборной принесли представители вольного стиля: у Али Шабанова - бронза, у Александра Гуштына - серебро. Также сегодня схватка за третье место предстоит Залине Сидаковой.
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