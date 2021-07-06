Сборная Бразилии по футболу одержала победу в матче 1/2 финала Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу в матче 1/2 финала Кубка Америки. Единственный мяч в игре забил Лукас Пакета. Таким образом, Бразилия вышла в финал, где сыграет с победителем матча Аргентина - Колумбия.