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Сборная Бразилии по футболу одержала победу в матче 1/2 финала Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу в матче 1/2 финала Кубка Америки. Единственный мяч в игре забил Лукас Пакета. Таким образом, Бразилия вышла в финал, где сыграет с победителем матча Аргентина - Колумбия.


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