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Сборная Франции - первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России

На стадионе в Нижнем Новгороде команда Дидье Дешама обыграла Уругвай - 2:0. Голы Рафаэля Варана и Антуана Гризманна. В 1/2-й мундиаля французы сыграют с победителем пары Бразилия - Бельгия. Этот матч состоится сегодня. Начало трансляции в 20:50 на телеканале "Беларусь 5"

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