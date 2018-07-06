Сборная Франции - первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России

На стадионе в Нижнем Новгороде команда Дидье Дешама обыграла Уругвай - 2:0. Голы Рафаэля Варана и Антуана Гризманна. В 1/2-й мундиаля французы сыграют с победителем пары Бразилия - Бельгия. Этот матч состоится сегодня. Начало трансляции в 20:50 на телеканале "Беларусь 5".