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Сборная Германии вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр: в ее активе 5 золотых и 3 серебряные награды
После очередного соревновательного дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекинев официальном медальном зачете на первое место вышла Германия - в ее активе 5 золотых и 3 серебряные награды.
У норвежцев пока вторая позиция, Швеция идет следом, Нидерланды на четвертом месте, хозяева Игр - спортсмены Китая - завоевали 5 наград, 3 из которых золотые. Как следствие - они пятые. Беларусь благодаря серебру Антона Смольского входит в топ-20 спортивных держав планеты, занимая как раз 20 позицию. Всего медали Олимпиады завоевали представители 22-х стран.
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