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Сборная Исландии продолжает набирать популярность из-за креативности болельщиков

Самая удивительная сборная на чемпионате мира по футболу в России - Исландия - продолжает набирать популярность благодаря креативности своих болельщиков. Они спели известную песню "Калинка". Сначала исландцы выступили на родном языке, а затем на русском.

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