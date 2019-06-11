Сборная Испании громит Швецию и закрепляется на первом месте группы F отборочного цикла на Евро-2020

"Красная фурия" забила в ворота скандинавов три безответных мяча. Пришлись они на отрезок с 64-й по 87-ю минуты. Отличились Рамос и Мората с пенальти, первый мяч за национальную команду забил 22-летний полузащитник Микель Ойарсабаль из клуба "Реал Сосьедад". После четырех игр у испанцев 12 очков, на втором месте шведы - 7 баллов.