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Сборная Италии по футболу - первый участник плей-офф чемпионата Европы-2020

Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы. Накануне в матче второго тура группы A "скуадра адзурра" в Риме разбила команду Швейцарии - 3:0. Мануэль Локаттели оформил дубль, в концовке добил "крестоносцев" Чиро Иммобиле. Сборная Роберто Манчини не знает поражений на протяжении 29-ти матчей, а в этом году даже не пропускает.

Футбол. Евро-2020. Групповой этап

Сегодня континентальный форум продолжится тремя матчами. В 16 часов старт встречи Украина - Северная Македония. Вторая дуэль группы C начнется в 22:00 - Нидерланды - Австрия, а между этими играми противостояние квартета B Дания - Бельгия. Все матчи в прямом эфире"Беларусь 5".


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