Сборная Италии по футболу - первый участник плей-офф чемпионата Европы-2020

Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы. Накануне в матче второго тура группы A "скуадра адзурра" в Риме разбила команду Швейцарии - 3:0. Мануэль Локаттели оформил дубль, в концовке добил "крестоносцев" Чиро Иммобиле. Сборная Роберто Манчини не знает поражений на протяжении 29-ти матчей, а в этом году даже не пропускает.