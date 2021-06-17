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Сборная Италии по футболу - первый участник плей-офф чемпионата Европы-2020
Сборная Италии - первый участник плей-офф чемпионата Европы. Накануне в матче второго тура группы A "скуадра адзурра" в Риме разбила команду Швейцарии - 3:0. Мануэль Локаттели оформил дубль, в концовке добил "крестоносцев" Чиро Иммобиле. Сборная Роберто Манчини не знает поражений на протяжении 29-ти матчей, а в этом году даже не пропускает.
Футбол. Евро-2020. Групповой этап
Сегодня континентальный форум продолжится тремя матчами. В 16 часов старт встречи Украина - Северная Македония. Вторая дуэль группы C начнется в 22:00 - Нидерланды - Австрия, а между этими играми противостояние квартета B Дания - Бельгия. Все матчи в прямом эфире"Беларусь 5".
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