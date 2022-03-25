Сборная Италии по футболу пропустит второй чемпионат мира подряд

Действующий чемпион Европы по футболу - сборная Италии - сенсационно уступает в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира команде Северной Македонии - 0:1! Скуадра Адзурра пропускает второй мундиаль подряд. Сборная же Северной Македонии за выход на чемпионат мира поспорит с командой Португалии.