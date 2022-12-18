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Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ по футболу

Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ по футболу

На чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся поединок за итоговое третье место. Хорваты сломили сопротивление сборной Марокко - 2:1 и в третий раз в истории поднялись на пьедестал почета мирового первенства, пишет sb.by.

Ранее в их копилке появилисьбронзав 1998-м и серебро в 2018-м.

Подопечные Златко Далича имели преимущество, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (владение мячом - 51 % на 49 %, удары - 13:7, попадания в створ ворот - 4:2, угловые - 6:3), создали больше остроты и, самое главное, лучше показали себя в реализации.

Уже на седьмой минуте Йошко Гвардиол открыл счет. Через две минуты после этого Ашраф Дари восстановил статус-кво. Однако последнее голевое слово все-таки осталось за хорватами. Точку в развитии счета на 42-й минуте поставил Мислав Оршич.

Во втором тайме марокканцы, конечно, предприняли немало усилий для того, чтобы перевести выяснение отношений за пределы основного времени. И моментов у них хватало. Но во второй раз взломать оборонительные порядки европейской сборной им не удалось.

Фото:sb

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