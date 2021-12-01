Сборная Китая не выступит на чемпионате мира по тяжелой атлетике из-за эпидемиологической ситуации

Сборная Китая по тяжелой атлетике не примет участия на чемпионате мира в Ташкенте. Такое решение принято ассоциацией вида спорта страны из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Команду и весь состав по возвращению со старта ожидал бы четырехнедельный карантин. Китай на форуме должны были представить восемь человек, в том числе рекордсмен мира в рывке на 81 килограмм Ли Даинь. На Олимпиаде в Токио тяжелоатлеты из Поднебесной завоевали семь золотых и одну серебряную медаль, заняв первое место в общем зачете. Планетарное первенство пройдет с 7 по 17 декабря.