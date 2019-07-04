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Сборная Перу сенсационно выходит в финал Кубка Америки по футболу

Минувшей ночью бело-красные унизили действующего чемпиона Чили 3:0. В решающем матче перуанцы оспорят трофей с командой Бразилии 7 июля.

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