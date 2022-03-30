Сборная Польши пробилась на чемпионат мира по футболу - 2022

На чемпионат мира по футболу пробилась сборная Польши, которая под руководством уроженца белорусской Березовки Чеслава Михневича обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Сначала с пенальти счет открыл Роберт Левандовски, а после голом отметился Петр Зелиньски. К слову, поляки не обыгрывали шведов последние 47 лет. Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе 1 апреля. Сам планетарный форум запланирован на 21 ноября - 18 декабря.