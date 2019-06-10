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Сборная Португалии выиграла Лигу наций

В финальном поединке, который прошел на стадионе "Драгау", хозяева обыграли голландцев со счетом 1:0. Автором победного гола на 60-й минуте матча стал Гонсалу Гедеш. Бронза турнира досталась англичанам, которые в серии послематчевых пенальти выиграли у швейцарцев.

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