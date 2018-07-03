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Сборная России доказала: футбол - подходящее место для чуда
Накануне на мундиале случилась одна из самых громких сенсаций. Борьбу на турнире завершила звездная команда Испании. Выбить на стадии одной восьмой финала сумели хозяева турнира! Сборная России доказала: футбол - подходящее место для чуда. Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской из праздничной Москвы, а также футбольный антураж Ростова от Александра Ярмоша прямо сейчас.
Это раздевалка сборной России после фантастической победы над Испанией. Сюда же поздравить игроков приходит премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Россия припарковала автобус и доехала на нем до четвертьфинала. Против Испании восточные соседи большую часть матча оборонялись, но по-другому против превосходящего по классу соперника не сыграть. Основное время встречи завершилось ничьей 1:1. В серии пенальти вратарь Игорь Акинфеев сделал два сейва и был признан лучшим игроком поединка.
За выход в четвертьфинал российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов. Но деньги - ничто в сравнении с праздником на улицах в разных городах страны.
Никольская улица, которую вначале мундиаля называли неофициальной фан-зоной ЧМ-2018, сегодня бьет все рекорды по посещаемости. Поздравить сборную России с победой над Испанией пришли сотни тысяч болельщиков со всего мира. Конечно, больше всего болельщиков из России. Впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Когда уже шло дополнительное время, в кадр попали два болельщика и одна болельщица сборной России. Сидя в кокошниках, они интенсивно жевали сосиски в тесте.
Нам удалось их найти! Люди быстро стали звездами. Сразу несколько телеканалов боролись за эксклюзивный комментарий.
Победа российской сборной вдохновила и самых известных людей: Владимира Жириновского, Леонида Агутина, Евгения Петросяна, Викторию Лопыреву...
А вот таким получилось прямое включение на одном из федеральных телеканалов.
В субботу, 7 июля, сборная России сыграет четвертьфинал чемпионата мира против Хорватии. Балканцы также в серии пенальти одолели Данию 2:1. Восточные соседи вновь не фавориты, хотя прогнозы на нынешнем мундиале слишком часто не срабатывают.
Рассказывает Александр Ярмош.
В воскресенье в Ростове было очень громко, и это понятно. Сборная России сотворила чудо. В момент выхода материала в эфир на стадионе, который находится за моей спиной, будет идти матч Бельгия - Япония. Но вряд ли выброс эмоций там достигнет такой точки, какую можно было наблюдать вчера в ростовской фан-зоне. Многие до конца не осознавали, что сделала их сборная. Возможно, не осознают и до сих пор. Мы же покажем эмоции этих счастливых людей.
К слову, среди собравшихся в фан-зоне 22-х тысяч зрителей оказались и наши земляки. Они ехали с отдыха через Ростов и не могли не заглянуть в фан-зону. Победу восприняли, как свою.
Задействованы на чемпионате мира и белорусы. Так, в Ростове три волонтера из Синеокой. Например, Михаил Мальцев - студент БГУИР - практикуется в сфере, с которой хочет связать свою жизнь. При этом парень работает тут и с прицелом на будущие Европейские игры - 2019. Через год их примет Минск.
Сегодняшний матч в Ростове - заключительный. Но жить футболом город продолжит. Фан-зона этому очень сильно способствует.
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