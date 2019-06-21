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Сборная России на II Европейских играх планирует завоевать 70 наград
Сборная России на II Европейских играх в Минске планирует завоевать 70 наград, 30 из которых высшей пробы. О такой высокой планке Агентству теленовостей накануне заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Это серьезная заявка на первое место в медальном зачете. К слову, І Игры в Баку в 2015 остались как раз за россиянами. Наша сборная привезла из столицы Азербайджана 43 награды и 7-е место. К слову, сегодня с 11 часов начнет свою работу Дом болельщиков России на Европейских играх. Он разместится в самом центре столицы - на улице Коммунистической, 86. А в 13:45 будет подписан меморандум между Национальным олимпийским комитетом Беларуси и Российским международным олимпийским университетом.
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