Сборная России по футболу прибывает в Минск

В пятницу минский стадион "Динамо" примет большой международный футбольный матч. Сборная Беларуси готовится встретиться с командой России. Звездные спортсмены прилетают к нам заранее. Сейчас в Национальном аэропорту Минск состоится встреча гостей. Андрей Козлов расскажет все подробности в видео.