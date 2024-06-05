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Сборная России по футболу прибывает в Минск

В пятницу минский стадион "Динамо" примет большой международный футбольный матч. Сборная Беларуси готовится встретиться с командой России. Звездные спортсмены прилетают к нам заранее. Сейчас в Национальном аэропорту Минск состоится встреча гостей. Андрей Козлов расскажет все подробности в видео.

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