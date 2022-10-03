Сборная России по спортивной гимнастике выступит на открытом чемпионате Беларуси, который пройдет в конце октября в Могилеве. Наши восточные соседи планируют выставить на первенство две мужские и две женские команды основного состава.



Российские гимнасты - одни из лидеров в мире. Так уже подтвердили свое участие в чемпионате нашей страны олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Владислава Уразова.



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