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Сборная России по спортивной гимнастике выступит на открытом чемпионате Беларуси

Сборная России по спортивной гимнастике выступит на открытом чемпионате Беларуси, который пройдет в конце октября в Могилеве. Наши восточные соседи планируют выставить на первенство две мужские и две женские команды основного состава.

Российские гимнасты - одни из лидеров в мире. Так уже подтвердили свое участие в чемпионате нашей страны олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Владислава Уразова.

Фото:pixabay.com

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