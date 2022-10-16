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Сборная Сербии выиграла чемпионат мира по волейболу

В финале женского чемпионата мира по волейболу, который накануне состоялся в Нидерландах, победила сборная Сербии. Уверенной победы девушки добились над сборной Бразилии - 3:0.

Самым результативным игроком встречи с 15-ю очками в активе стала одна из главных звезд Тияна Бошкович.

Фото:pixabay.com

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