ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Сборная США - бронзовый призер чемпионата мира по хоккею

Сборная США - бронзовый призер чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место "звездно-полосатые" не оставили шансов команде Германии - 6:1. Причем четыре безответные шайбы американцы провели во втором периоде, что и стало ключевым моментом.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все