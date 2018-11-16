Сборной Беларуси достаточно не проиграть Сан-Марино, чтобы выйти в нокаут-раунд Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу добывает важнейшую победу над Люксембургом 2:0 в рамках группового раунда Лиги наций в группе D и почти гарантирует себе выход в плей-офф турнира. На выезде дружина Игоря Криушенко благодаря дублю Станислава Драгуна обыграла футболистов Великого Герцогства, и теперь, чтобы выйти в нокаут-раунд Лиги наций, белорусам достаточно не проиграть в воскресенье в гостях Сан-Марино. Прямая трансляция этой встречи на "Беларусь 5" в 19:45.