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Сборной Беларуси по гандболу по силам пробиться в основной раунд чемпионата мира

Такое мнение высказал председатель федерации Владимир Коноплев после возвращения из Египта, где и состоялась жеребьевка предварительной стадии планетарного форума. В соперниках у белорусов команды России, Словении и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдет в Египте с 14 по 31 января.

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