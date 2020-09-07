Сборной Беларуси по гандболу по силам пробиться в основной раунд чемпионата мира

Такое мнение высказал председатель федерации Владимир Коноплев после возвращения из Египта, где и состоялась жеребьевка предварительной стадии планетарного форума. В соперниках у белорусов команды России, Словении и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдет в Египте с 14 по 31 января.



