Сборную Беларуси по прыжкам на батуте чествовали в Министерстве спорта

Сборную Беларуси по прыжкам на батуте 12 ноября чествовали в Министерстве спорта после триумфального возвращения с планетарного форума в китайском Нанкине.

Напомним, наши спортсмены завоевали 6 медалей: три золотых, одна серебряная и две бронзовые. Впервые в карьере на высшую ступень мирового пьедестала почета в индивидуальных прыжках поднялся наш Иван Литвинович.

На данный момент спортсмены уходят в отпуск, чтобы подготовиться к непростому грядущему сезону. Так, главным стартом для наших атлетов отмечен планетарный форум в Болгарии, который пройдет в ноябре 2027 года.