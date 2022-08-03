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Как сборную Беларуси по синхронному плаванию встретили в Национальном аэропорту Минск

От наших будущих побед к уже свершившимся триумфам. В Национальном аэропорту Минск торжественно встретили сборную страны по синхронному плаванию. Накануне в Казани завершились комплексные соревнования "Игры дружбы", объединяющие водные дисциплины. И наши русалки завоевали 18 наград.

Всего же на турнире боролись 145 спортсменок и спортсменов из шести стран. Беларусь выставила команды в трех разных возрастах - девушки, юниорки и взрослые. Таким образом, девчата были заявлены в 18-ти видах программ. В совокупности они завоевали 16 наград серебряного достоинства. Еще медальную копилку пополнили 2 бронзы. Таким образом, по международному зачету у сборной Беларуси второе место.

Турнир "Игры дружбы" для синхронисток с учетом всех спортивных санкций стал одним из главных стартов в году. И девушки не соревновались больше трех месяцев. Ближайший турнир, на который рассчитывает отправиться наша команда, - это Кубок России в ноябре.

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