Сборные Беларуси по современному пятиборью вернулись с чемпионата мира в Испании

Медалями чемпионата мира в Испании порадовали младшие составы сборной Беларуси по современному пятиборью, которые 30 августа днем вернулись домой. Так, команда из спортсменов до 19 лет завоевала две золотые медали. Аким Гнедчик поднялся на высшую ступень пьедестала в индивидуальном первенстве, а также вместе с Александром Чуешковым взял золото в эстафете.

Аким Гнедчик, чемпион мира по современному пятиборью U-19:

"Больше всего я рад самому выступлению. Конечно, здорово, что я выиграл. В целом все виды программы сложились удачно, разве что стрельба не особо получилась. Но раз я победил, даже имея недочеты, значит, есть потенциал для роста. Мне кажется, конкуренция по сравнению с 2024 годом, когда я в последний раз ездил на турнир U-17, выросла в разы. Я прямо уверен в этом: в финале выступали 36 человек, и, глядя на протоколы и на сами соревнования, могу сказать, что слабых ребят там просто не было".

Параллельно сборная U-15 привезла домой с чемпионата мира 7 медалей. Три золота, два серебра и две бронзы. По четыре награды, с учетом эстафетных, в Мадриде завоевали Клим Гнедчик и Алиса Квашневская.

"Если честно, эмоции просто переполняют. Я до конца даже не верю в то, что произошло. Я очень рада за нас всех, за Дашу, за то, что мы хорошо выступили в эстафете, за Клима, за себя. Очень все круто!" - поделилась эмоциями бронзовый призер чемпионата мира U-15 по современному пятиборью Алиса Квашневская.

Пятиборцы в возрасте до 15 лет соревновались в формате тетратлона без фехтования.