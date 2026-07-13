Сборные Беларуси по волейболу выступят на мировой арене в мае 2027 года
Автор:Редакция news.by
Флаг Беларуси все чаще виден на крупных международных стартах. И полное восстановление наших спортивных прав неизбежно.
Журналистам "Первого информационного" телеканала стали известны сроки первых матчей национальной сборной по волейболу на мировой арене после несправедливой изоляции.
Летом в 2026 году мужчины примут участие в статусном международном турнире против сборных Египта, Кубы и России. А в европейской лиге выступят в мае 2027 года. Это касается также и женской национальной сборной Беларуси.
До спортивной изоляции мужская и женская сборные Беларуси были в Европе на виду. А сейчас окрепли еще больше. Ждем яркое возвращение.