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Сборные Беларуси и России отстранили от Паралимпиады в Пекине - вы все еще верите, что спорт вне политики?
Проявление человечности у мировых вершителей судеб нынче не в моде. Да и принцип "спорт вне политики" заметно подустарел. Его по указке отдельных политиков в очередной раз перечеркнули.
Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, нанеся удар по тем, кто, сумев преодолеть свой недуг, нашел опору и смысл жизни в спорте. Сборные Беларуси и России не примут участие в Паралимпийских играх в Пекине. Иначе как спортивным геноцидом все происходящее не назовешь.
Светлана Сахоненко - мировой лидер текущего сезона - одна из главных фаворитов Игр в Пекине. Еще несколько дней после торжественных проводов наша команда будет в неопределенности. Из-за закрытия воздушного пространства над Украиной до транзитного Стамбула пришлось добираться через Казахстан.Уже по прилету обнадеживающие новости: все здоровы, мы же помним про ежедневные ПЦР-тесты. Юрий Голуб - еще один наш лидер - выложит в соцсети видео первой тренировки в Чжандзякоу: настроение отличное.
Первый звоночек от Международного паралимпийскогокомитета раздастся 2 марта. Сборные Беларуси и России выступят на Играх как нейтральные спортсмены - без гимна, без флага, результаты не будут учитываться в неофициальном командном зачете. Но ключевое - выступят!
Эндрю Парсонс, глава Международного паралимпийского комитета:
За последние 12 часов огромное количество участников сказали Международному паралимпийскому комитету, что если мы не пересмотрим наше решение, оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимней Паралимпиады. Некоторые угрожали отказаться от участия в соревнованиях. Обеспечение безопасности всех спортсменов имеет для нас первостепенное значение, а ситуация в деревнях спортсменов обостряется и стала неприемлемой.
Эта новость навсегда перечеркнула все олимпийские принципы, и вряд ли те, кто продавил подобное решение, в будущем, когда все встанет на места, сможет себя оправдать. Новость о совершенно беспощадном и волюнтаристском отстранении блестящей и честной команды белорусских атлетов от Паралимпиады в Пекине ударила в самое сердце. Это был шок, от которого наши ребята до сих пор не могут оправиться. И дело не в непростом перелете до Китая, и даже не в своем спортивном пути, каждый из которого достоин потрясающего мотивирующего художественного фильма, а в том, что лицемерное решение не несет в себе ни капли мира. Это за гранью.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Европейские политики показали свои дискриминационные нормы и характер своего поведения в отношении наших паралимпийцев. Это свидетельствует в целом о системе работы политиков Запада, политиков Европы, которая направлена не только на геноцид в целом белорусского народа, но и на отдельную отрасль - геноцид нашего спорта.
Объяснения Эндрю не выдерживают никакой критики: скорее, можно говорить о давлении на комитет со стороны политиков. И в других международных федерациях в эти дни тоже власть предержащие подкорректировали наказание Беларуси и России. Кому-то оно показалось слишком мягким, поэтому указали - бить нужно наотмашь.
Настроение в деревне, о котором так заботится глава МПК Эндрю Парсон, у канадцев или латышей, протестующих против участия россиян и белорусов в Играх, конечно же, улучшится. Ведь куда проще выигрывать там, где нет фаворитов. Одним глупым и невежественным, даже ангажированным решением перечеркнуты мечты и огромные силы. И эта ситуация не оставляет равнодушным никого. Позор! А как же спорт вне политики? Эмоционально, но емко отреагировала в своем Instagram Светлана Ромашина - семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из России.
Дмитрий Лобан и его супруга Лидия, в девичестве Графеева, несмотря на когда-то второе рождение, благодаря спорту познакомились и создали семью - теперь у них есть ребенок. Эти люди, как и все те, кто вошел в состав нашей команды на Паралимпиаду, - образец стойкости, мужества и характера. И наверняка они с честью подобное решение переживут. Но вот кто теперь возместит все расходы, потраченные на 4-летнюю подготовку: тренировочные сборы, соревнования? И главное - кто вернет атлетам мечту попасть на пьедестал главного в жизни каждого спортсмена старта? А белорусы могли и должны были там быть.
Между тем, начало спортивной белорусско-российской интеграции положено. Ситуацию в спорте сегодня обсуждали и на исполкоме НОК. Сейчас активно прорабатываются вопросы о совместных сборах и соревнованиях, меняется календарь. 5 марта, например, пройдет Кубок чемпионов по фристайлу.
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