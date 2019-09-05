Сборные Беларуси по настольному теннису покидают командный чемпионат Европы

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису во втором матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила команде Великобритании. Единственное очко у белорусов заработал Владимир Самсонов. Такой результат не позволил нашим теннисистам продолжить борьбу за медали командного турнира. Женщины со счетом 0:3 проиграли венгеркам и, став последними в своем трио, также остались за боротом четвертьфинала.