Сборные Италии и Великобритании остаются в элите мирового хоккея

В такой исход вряд ли кто-то верил, видя результаты команд по ходу турнира, но это случилось. Итальянцы переиграли в заключительном матче группового этапа Австрию. Основное время и овертайм не дали ответа на вопрос, кто сильнее, ничья 3:3. В серии буллитов успешнее оказались апеннинцы. Отметим, до этой встречи у команды была разница забитых и пропущенных шайб 1-45.



Британцы, как и итальянцы, одержали победу со счетом 4:3. Только виктория была вырвана в овертайме. Причем по ходу матча команда уступала Франции 0:3. Таким образом, в первый дивизион отправятся Австрия и Франция. На их места придут Казахстан и Беларусь.



