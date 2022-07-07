ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Счет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Марибор" - "Шахтер" 0:0

Солигорский "Шахтер" стартовал ничьей в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, что можно расценивать как успешный результат. Накануне на поле футбольного клуба "Марибор" команды голов не забили, стопроцентные моменты не создали, но имели несколько моментов для реализации атак. В итоге 0:0.

Ответная встреча "Шахтера" и "Марибора" состоится 13 июля в турецком городе Сакарья.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все