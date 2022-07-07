Счет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Марибор" - "Шахтер" 0:0

Солигорский "Шахтер" стартовал ничьей в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, что можно расценивать как успешный результат. Накануне на поле футбольного клуба "Марибор" команды голов не забили, стопроцентные моменты не создали, но имели несколько моментов для реализации атак. В итоге 0:0.