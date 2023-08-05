Считанные часы остаются до церемонии открытия II Игр стран СНГ

Вообще эта задумка художественного фона взята из Олимпиады-80, когда огромное количество человек взяли этого мишку. Мы же в данном случае работаем с волонтерами. Это можно сказать, дети. Плюс очень много девочек с хрупкими руками и вот эти большие коробки, которые они переворачивают, действительно очень много усилий и времени необходимо, чтобы они делали это безошибочно. Впрочем, мы репетируем уже целый месяц, и, я надеюсь, сегодня на церемонии открытия мы покажем достойный результат. Потому что ребята очень заряжены, они очень уже пропитались духом этого спортивного великого праздника и хотят, чтобы все родственники, конечно же, по телевизору увидели, как они работают. И самим насладиться этим большим восторгом этого мероприятия.

Максим Попов, режиссер эпизода художественного фона церемонии открытия II Игр стран СНГ

