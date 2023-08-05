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Считанные часы остаются до церемонии открытия II Игр стран СНГ
Считанные часы остаются до церемонии открытия II Игр стран СНГ. На "Минск-Арене" идут последние приготовления. Чтобы зритель от шоу получил максимум удовольствия, отрабатывается все до мелочей. Болельщиков ожидают массовые хореографические номера, современные эффекты сцены с применением новейших технологий и много музыки, чтобы зарядить атлетов на победу. Грандиозное спортивное зрелище мы покажем в прямом эфире. Начало в 17:30.
А сейчас посмотрим, что в эти минуты происходит на "Минск-Арене".
Два часа 30 минут остается до начала церемонии открытия II Игр стран СНГ. Естественно, "Минск-Арена" готова на 100 процентов. Организаторы ожидают, что через полтора часа свои места на трибунах начнут занимать первые зрители. Нам удалось пообщаться с участниками праздника. Давайте послушаем фрагменты интервью.
В первую очередь, это волнение выступать на таком большом стадионе нам в принципе. Показать нашу белорусскую культуру. Потому что очень много гостей из других стран. И хочется в максимальной красоте показать нашу страну, наши танцы, нашу хореографию.
Было множество репетиций. Мы трудились почти целый месяц. Это очень волнительное, очень ответственное мероприятие. И мы очень рады, что наш коллектив принимает участие в таких важных для страны мероприятиях.
Вообще эта задумка художественного фона взята из Олимпиады-80, когда огромное количество человек взяли этого мишку. Мы же в данном случае работаем с волонтерами. Это можно сказать, дети. Плюс очень много девочек с хрупкими руками и вот эти большие коробки, которые они переворачивают, действительно очень много усилий и времени необходимо, чтобы они делали это безошибочно. Впрочем, мы репетируем уже целый месяц, и, я надеюсь, сегодня на церемонии открытия мы покажем достойный результат. Потому что ребята очень заряжены, они очень уже пропитались духом этого спортивного великого праздника и хотят, чтобы все родственники, конечно же, по телевизору увидели, как они работают. И самим насладиться этим большим восторгом этого мероприятия.
На самом деле мы чувствуем всю ответственность, которая лежит на нас. Но мы рады, что наша страна все-таки хозяйка и что она принимает в этом году. Мы рады, что нам досталась такая возможность прекрасная. И мы испытываем, наверное, только радость, и боевой настрой у нас, конечно же, присутствует.
Все шоу будет длиться 1 час 15 минут. Нас ожидает классическая церемония открытия любого мультиспортивного турнира, допустим, Олимпийских игр. Есть определенные каноны, по которым и должно проходить данное действо. Это, например, парад-стран участниц; ритуал зажжения символического огня; поднятие флагов; клятвы, которые приносят атлет, тренер, судья. Итого, праздник будет состоять из семи эпизодов. Ожидается премьера двух песен, которые были подготовлены специально к церемонии. В общем это будет ярко и зрелищно. Организаторы ставили перед собой задачу - показать глубину белорусской культуры, но в то же время отразить и национальность наших гостей. Всего в Играх принимают участие 23 сборные.
Мне очень хочется, чтобы в зале хранилось эмоциональное настроение. Не просто пришли посмотреть какой-то вот такой праздник, а заразиться им, проболеть, порадоваться за спортсменов, порадоваться за страну. Нам очень ценны вот такие события, которые поднимают уровень нашей страны. Показывают, что она умеет мыслить современно, делать рекорды, совершать какие-то очень хорошие поступки и зарабатывать хороший авторитет. Вот ради этого делается все.
О технической составляющей церемонии открытия. Главную сцену обрамляют LED-экраны различных типов, общая площадь которых превышает квадратный километр. Освещает площадку более одной тысячи единиц светового оборудования. Мощность звука составляет 70 киловатт. Ни один момент грандиозного праздника не ускользнет от операторов Белтелерадиокомпании. Чтобы передать зрителю всю картинку шоу, будут задействованы 16 камер.
Чтобы увидеть вот эти все задумки режиссерско-постановочной группы, например, такие вещи, как 3D-анимация, чтобы это видели не только зрители на арене, но и зрители у телеэкранов. И, соответственно, как практика показывает, что картинка для телезрителей всегда ярче, чем картинка на арене. И для этого прилагаются все усилия, чтобы это было качественно, грандиозно. И вот этот весь масштаб передать.
Церемония открытия II Игр стран СНГ стартует в 17:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 1".
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