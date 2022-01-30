Считанные дни до старта Олимпиады в Пекине - белорусские спортсмены обживаются в олимпийской деревне

Считанные дни до старта Олимпийских игр. События в эпоху ковида и медиатехнологий развиваются с огромной скоростью. Вот, кстати, примеры такой позитивной динамики. Организаторы Олимпийских игр в Пекине удивляют технологичностью. В подобных кабинах смогут отдохнуть журналисты. Как же иногда что-то похожее хочется сделать и нам посреди рабочего дня. А этот робот выполняет роль бармена. Не пугайтесь - действует максимально корректно и безопасно.



Сами же объекты Олимпиады уже полностью готовы, и давно, ведь китайская сторона всегда славилась своей организованностью, в том числе в проведении крупнейших на планете спортивных событий. Совсем скоро мы будем искренне переживать у экранов телевизоров за наших атлетов, а Белтелерадиокомпания по традиции готовит максимальный объем вещания из Пекина.



Тем временем наши спортсмены обживаются в олимпийской деревне. Первые впечатления от олимпийской чемпионки и 2-й на сегодня биатлонистки в общем зачете Кубка мира Динары Алимбековой (видео).



Белорусские биатлонисты прилетели ранее, в том числе и капитан команды Антон Смольский. Соревнования в этом виде спорта, на который мы возлагаем большие надежды, начинаются 5 февраля - это смешанная эстафета.