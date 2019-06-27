Считанные минуты до начала матча сборной Беларуси и Португалии по пляжному футболу

Считанные минуты остаются до начала заключительного матча группового раунда, в котором сборная Беларуси по пляжному футболу встретится с командой Португалии. На кону путевка в плей-офф турнира. Для продолжения борьбы за медали II Европейских игр нашим соперникам необходима только победа в основное время. А вот белорусы выйдут из группы, даже если обыграют португальцев по пенальти. Поединок Беларусь - Португалия начнется в 19:30.