Сдают тесты на тредбане: как белорусские биатлонистки готовятся к старту международного сезона

Женская национальная сборная Беларуси по биатлону 27 июля на протяжении дня проводит промежуточный результат своей подготовки к международному сезону. На специальном тренажере тренерский штаб фиксирует биохимические показатели спортсменок, ведь впереди предстоит вероятное возвращение в Кубок мира.

Летняя подготовка национальной сборной Беларуси по биатлону в этом межсезонье подходит к кульминации. Элита женской команды - Анна Сола, Елена Кулак и другие девушки - проходит важные тесты на тредбане, который показывает биохимические показатели. Показатели дают понять, как организм в летний период справляется с нагрузками, как можно проходить дистанцию, работать на трассе, подходить с правильным пульсом к огневому рубежу. Тест непростой, на нем нужно серьезно потрудиться, чтобы тренерский штаб все распознал до мельчайших деталей, поскольку биатлон является и наукой в том числе, наукой побеждать и работать со своим организмом.

Подготовка подходит к кульминации, осенью состоится ее финальный этап и старт сезона. Какой он будет - международный на Кубке мира или на Кубке Содружества - узнаем только в сентябре, когда состоятся выборы и когда конгресс Международного союза биатлонистов, но сейчас самое главное, что биатлонисты на базе современного спорткомплекса "Раубичи" закладывают базу на сезон.

"Уровень выносливости у меня был провален на тесте. Возможно, плохо поспала, не до конца восстановилась, рано пошла на тест. К нему надо подходить чуть серьезнее и ответственнее", - сказала с сожалением биатлонистка сборной Беларуси Елена Кулак.

Женская сборная Беларуси по биатлону передает эстафету мужской команде, которая только-только возвращается с гор Грузии, где проходила первая объемная подготовка. Совсем скоро мужчины-биатлонисты тоже выйдут на трассу "Раубичей" для подготовки к сезону.