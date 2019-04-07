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Сделать матч за две минуты

"Барселона" увеличивает отрыв от конкурентов до 11 балов в испанской Примере благодаря голам в концовке лидеров каталонского клуба. На 85-ой минуте отличился Суарес, на 86-ой - Месси. Таким образом, обыгран мадридский "Атлетико" со счетом 2:0. “Матрасники” как раз идут вторыми.

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