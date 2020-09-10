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Себастьян Феттель выбрал "Астон Мартин"

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" объявил, за кого будет выступать в следующем сезоне. 33-летний Себастьян Феттель выбрал "Астон Мартин". Cейчас Феттель выступает за "Феррари".

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