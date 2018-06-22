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Себастьян Коэ: Реконструкция стадиона "Динамо" позволит белорусским атлетам спрогрессировать
Двукратный олимпийский чемпион и глава Международной федерации по легкой атлетике считает, что реконструкция стадиона "Динамо" позволит белорусским атлетам спрогрессировать. Несмотря на плотный график, спустя пару часов после своего прибытия в Минск, Себастьян Коэ уделил внимание и нашим корреспондентам. В эксклюзивном интервью спортивный функционер отметил, что после обновления арены наша страна готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике.
Мы будем обсуждать сегодня вечером с Вадимом Девятовским, председателем Белорусской федерации легкой атлетики, вопрос проведения соревнований в Беларуси. У нас есть чемпионат мира для взрослых спортсменов, юниоров, юношей и девушек. Чемпионат Европы, а еще Континентальный кубок. Существует много вариантов. И ведь для развития вида спорта в стране проведение крупных стартов - очень важно. Как для атлетов, так и для подрастающего поколения. Я знаю, что руководство вашей федерации очень амбициозное. Мы всегда хотим, чтобы наши соревнования принимала страна с богатой историей в легкой атлетике. Такая история в Беларуси есть".
Большое интервью с Себастьяном Коэ смотрите в это воскресенье в "Главном эфире" на "Беларусь 1".
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