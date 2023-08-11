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Седьмой день II Игр стран СНГ принес в копилку белорусских пловцов семь медалей

II Игры стран СНГ сегодня продолжаются в пяти городах (восемь видов спорта в программе). Белорусы при поддержке родных трибун пополняют медальную копилку.

Восемь комплектов наград сегодня стояло на кону в плавании. Соревнования в этом виде спорта принимает Брест. У хозяев мультиспортивного форума семь наград. Две из них - серебряные - у Кирилла Холкина на дистанции 100 метров баттерфляем у юниоров и в эстафете 4 по 100 комплексным плаванием у девушек. Также в активе наших подрастающих пловцов еще пять бронзовых медалей.

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