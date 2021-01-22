Седьмой этап Кубка мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка

Индивидуальной гонкой у мужчин на 20 километров продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Дмитрий Лазовский уйдет на дистанцию 15-м. Антон Смольский и Сергей Бочарников стартуют рядышком. Первый под 38-м, второй под 41-м номером. Максим Воробей выступит в гонке с цифрой 80 на бипе, а Никита Лобастов - 84. Прямая трансляция индивидуалки на телеканале "Беларусь 5" в 15:15.