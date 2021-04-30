Седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу 30 апреля на "Беларусь 5"

Сегодня "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию чемпионата Беларуси по футболу. В седьмом туре три матча. В 17:30 прозвучит стартовый свисток: в столичном дерби "Динамо" на одноименном стадионе примет "Энергетик-БГУ". Бело-голубые постараются сохранить место в группе лидеров первенства (пока они идут пятыми). На строчку выше располагается "Гомель": "рыси" готовятся к выездной встрече с "Витебском". Эфир этой дуэли начнется на спортивном канале в 19:20.